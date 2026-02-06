Мошенники выманили у псковичей и великолучан около трех миллионов рублей

Жители Псковской области перевели мошенникам около трех миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, к нескольким жителям Пскова и Великолукского муниципального округа по телефонам обратились неустановленные лица, которые будто бы во избежание серьезных финансовых потерь настоятельно рекомендовали собеседникам перевести сбережения на «безопасные» счета, а также провести их декларирование.

В итоге граждане поддались на эту уловку мошенников и лишились в общей сложности около три миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.