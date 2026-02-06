Новгородского «разбойника» лишили свободы в Острове

Островский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Новгородской области, совершившего преступление по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, с применением насилия, опасного для здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Июльским вечером 2025 года около городского кафе подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошел к сидящему на земле молодому человеку, достал из кармана одежды перцовый баллончик и распылил жидкость в лицо потерпевшего. После чего стал требовать у молодого человека деньги. Последовал отказ, и подсудимый ударил потерпевшего два раза ногой по лицу, вырвал из его рук рюкзак, оттуда похитил 3000 рублей.

Затем подсудимый скрылся с места преступления и потратил деньги.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину в совершении преступления, от дачи показаний отказался.

Приговором суда его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.