 
Происшествия

Великолучанка предстанет перед судом за нападение с кочергой

0

Прокурор города Великие Луки утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предмета, использованного в качестве оружия (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

По данным следствия, инцидент произошел в конце октября 2025 года. На территорию земельного участка обвиняемой пришел ее знакомый в сопровождении ранее незнакомого ей мужчины. Целью визита, как установлено, было разрешение прежнего конфликта. Однако встреча привела к новой ссоре, на этот раз между хозяйкой и пришедшим с ее знакомым мужчиной.

В ходе конфликта женщина схватила кочергу и ударила оппонента по голове. В результате потерпевший получил травмы, которые были квалифицированы как легкий вред здоровью. Мужчине потребовалась медицинская помощь.

Санкция части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до двух лет.

