 
Происшествия

ФСБ изъяла у великолучанина около двадцати тысяч пачек сигарет без маркировки

0

УМВД России по Псковской области по материалам УФСБ возбудило уголовное дело в отношении жителя города Великие Луки за хранение табачных изделий без маркировки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ. 

Видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта табачной продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что фигурант арендовал в городе Великие Луки складское помещение, где хранил табачные изделия без маркировки. Сотрудники УФСБ России по Псковской области изъяли из незаконного оборота около двадцати тысяч пачек сигарет стоимостью более 3 миллионов рублей.

Сам арендатор ранее был задержан сотрудниками УФСБ России по Псковской области и Псковской таможни в составе группы из четырёх человек. По версии следствия, граждане Российской Федерации незаконно перемещали из Республики Беларусь в РФ табачную продукцию с целью дальнейшей продажи. В их отношении также возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, в крупном размере, совершенная организованной группой).

Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026