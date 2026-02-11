ФСБ изъяла у великолучанина около двадцати тысяч пачек сигарет без маркировки

УМВД России по Псковской области по материалам УФСБ возбудило уголовное дело в отношении жителя города Великие Луки за хранение табачных изделий без маркировки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта табачной продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что фигурант арендовал в городе Великие Луки складское помещение, где хранил табачные изделия без маркировки. Сотрудники УФСБ России по Псковской области изъяли из незаконного оборота около двадцати тысяч пачек сигарет стоимостью более 3 миллионов рублей.

Сам арендатор ранее был задержан сотрудниками УФСБ России по Псковской области и Псковской таможни в составе группы из четырёх человек. По версии следствия, граждане Российской Федерации незаконно перемещали из Республики Беларусь в РФ табачную продукцию с целью дальнейшей продажи. В их отношении также возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, в крупном размере, совершенная организованной группой).

Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.