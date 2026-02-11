Мошенники взломали аккаунты в «Госуслугах» жителей Дно и Себежа

Возбуждены уголовные дела по фактам неправомерного доступа к личным кабинетам жителей Псковской области на сайте «Госуслуги», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, в эти февральские дни неустановленные лица с использованием телефона и мессенджера осуществили на сайте «Госуслуги» неправомерный доступ к личным кабинетам двух жителей Себежа и Дно с последующим блокированием их учетных записей. Причем в одном случае был оформлен еще и кредит на крупную сумму. Потерпевшие заявили о произошедшем в полицию.

Все обстоятельства выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.