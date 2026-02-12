Полиция проверяет сообщение о стрельбе по собакам из окна на Запсковье

Сотрудники УМВД России по городу Пскову начали проверку по факту публикации в соцмедиа, в которой сообщается, что из окна многоквартирного дома №5 по улице Новосёлов города Пскова неизвестный стреляет по собакам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: архив ПЛН

К указанному адресу оперативно выехали участковый уполномоченный полиции и сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Всех, кто обладает значимой информацией, просят обратиться в полицию по номерам: 102 или 112.