В посёлке Кунья снег обрушил крышу жилого дома

Под тяжестью снега сложилась крыша жилого дома на улице Первомайской в посёлке Кунья.

Фото: Газета «Пламя» Куньинского района

В двухквартирном доме, где живут семьи пенсионеров Рожковых и Лещевых, не выдержали стропила двухскатной крыши. В результате кровля разъехалась, «прихватив» с собой печные трубы.

Обе семьи в Кунье и районе хорошо знают. Татьяна Лещева большую часть трудовой жизни работала медработником в Куньинской школе. Её муж Виталий трудился водителем в электроснабжающей организации, пишет Газета «Пламя» Куньинского района.

Галина Рожкова многие годы работала в отделе статистики, её супруг - в Сельхозхимии.

Свой дом семьи содержали в порядке и предвидеть такую беду никак не могли.

Если у вас есть возможность помочь людям, оказавшимся в действительно сложной ситуации, сделать это просто.

Перечислить деньги можно по номеру телефона Галины Рожковой: 8-921-112-75-24 (Галина Михайловна Р.)

Средства, в первую очередь необходимы на закупку стройматериалов.