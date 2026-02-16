Мужчина пострадал при пожаре на Октябрьском проспекте в Великих Луках

Возгорание в многоквартирном жилом доме произошло на Октябрьском проспекте в Великих Луках 16 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 00:43. В однокомнатной квартире выгорела комната по всей площади; закопчены кухня и прихожая. В результате пожара пострадал 38-летний мужчина, он госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи.

Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Спасены восемь человек (из них один ребенок). Эвакуировано 30 человек. На месте работали 13 специалистов МЧС России и пять единиц техники.