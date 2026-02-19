 
Происшествия

Названа причина пожара в Островском округе, унесшего жизни женщины и ребенка

Возгорание жилого дома и пристройки произошло в деревне Глушни Островского муниципального округа 18 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области. Возможной причиной пожара стала неисправность дымохода отопительной печи.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 19:46. При ликвидации пожара обнаружены погибшими 39-летняя женщина и 6-летний ребенок. 

Привлекались пять специалистов МЧС России и шесть специалистов ведомственной пожарной охраны, а также четыре единицы техники.

В настоящее время по материалу проверки назначены медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

