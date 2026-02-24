Дома и хозпостройки горели в Псковском округе на выходных

Жилой дом, хозяйственные постройки и садовый дом горели в Псковском округе 20 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

В 13:12 в МЧС поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома на улице Береговая в деревне Логозовичи Псковского округа. От огня пострадал весь второй этаж. Предположительной причиной произошедшего стал аварийный режим работы электросети внутри жилого дома. На месте работали 10 специалистов МЧС России и три единицы техники, жилой дом спасён.

А в 22:55 этого же дня поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в переулке Садовый в деревне Корлы Псковского округа. Возможной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Возгорание ликвидировали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.

Позднее в псковском садовом некоммерческом товариществе «Весна-80» огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание садового дома и хозяйственной постройки. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электросети внутри садового дома. Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России и три единицы техники, спасена хозяйственная постройка.