Хозяйственная постройка горела в опочецкой деревне Голощапы

Стена пострадала в результате возгорания хозяйственной постройки в Опочецком округе 21 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области. 

В 21:26 поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке в деревне Голощапы Опочецкого округа. Огонь повредил стену. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки. Возгорание ликвидировали шесть специалистов и две единицы техники. Спасены жилой дом и хозяйственная постройка.

А днем областные пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в деревне Ротово Печорского округа. Предположительной причиной стало короткое замыкание электросети внутри жилого дома. На месте работали пять специалистов и две единицы техники, спасены четыре хозяйственные постройки.

Позднее огнеборцы областной противопожарной службы ликвидировали возгорание жилого дома площадью в деревне Безьва Гдовского округа. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электросети внутри жилого дома. Возгорание ликвидировали шесть специалистов и две единицы техники.

