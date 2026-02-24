Дом горел на улице Набережная Алунтьевского озера в Невеле

Дом, баня и мусор горели в Псковской области 22 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.

В 00:44 поступило сообщение о возгорании кровли в жилом доме на улице Набережная Алунтьевского озера в Невеле. Предположительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники. Спасён жилой дом.

В 01:30 поступило сообщение о возгорании бани в деревне Опухлики Невельского округа. Возможной причиной стала неисправность печного отопления. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники, спасены жилой дом и две хозяйственные постройки.

Утром огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание мусора в бесхозном строении на улице Старорусская в Порхове. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри строения. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники, спасено бесхозное строение.