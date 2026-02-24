Уголовное дело возбудят по факту кражи денег у студентки ПсковГУ

Прокуратура изучила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное органом дознания, по заявлению о краже средств с банковской карты псковской студентки, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Установлено, что 11 октября 2025 в отдел полиции №1 УМВД России по городу Пскову поступило заявление от студентки ПсковГУ по факту списания денежных средств неустановленным лицом с утраченной банковской карты на сумму 800 рублей, а также утраты наличных денежных средств в размере 1 100 рублей, которые хранились в картхолдере.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал проверки направлен в СУ УМВД России по городу Пскову для возбуждения уголовного дела по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ.