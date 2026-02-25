 
Происшествия

Великолучанину грозит до 10 лет тюрьмы за нападение на сотрудников ГАИ

В Великолукский городской суд поступило уголовное дело по обвинению 56–летнего местного жителя в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Из обвинительного заключения следует, что мужчина, будучи застигнутым сотрудниками Госавтоинспекции при совершении административного правонарушения (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения), в ответ на их законные требования проследовать с ними для документирования указанного факта применил в отношении троих представителей власти – сотрудников Госавтоинспекции – насилие, причинив им телесные повреждения.

Санкция данной статьи предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Дело назначено к слушанию на 4 марта 2026 года.

