Псковичка предстанет перед судом за убийство сожителя

Псковичка предстанет перед судом за убийство сожителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура города Пскова утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

В ходе расследования установлено, что в ночь с 16 на 17 декабря 2025 года обвиняемая и её сожитель находились в квартире по месту жительства. Между ними произошёл конфликт на бытовой почве. Женщина нанесла мужчине два удара ножом в область живота.

После нанесения ранений конфликт прекратился. Обвиняемая не предприняла никаких мер для спасения потерпевшего и легла спать. Лишь утром она попросила соседку вызвать скорую медицинскую помощь.

Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение города Пскова, однако спасти его не удалось - от полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

 

