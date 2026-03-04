Микробиологическое самовозгорание рапса произошло в островской деревне Малая Губа 3 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в силосохранилище поступило в ведомство в 14:44.

В силосохранилище происходило тление рапсового зерна объемом 350 тонн. Причиной, предположительно, стало микробиологическое самовозгорание в массе хранимого рапсового зерна.

К ликвидации привлекались специалисты МЧС России в составе пять человек и две единиц техники, четыре специалиста и одна единица техники ведомственной пожарной охраны.