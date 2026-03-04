Появилось видео нападения петербурженки на псковского полицейского в День города

Видеозапись инцидента, произошедшего в Пскове во время празднования Дня города, опубликовали в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. На кадрах зафиксировано нападение жительницы Санкт‑Петербурга на сотрудника полиции.

Видео: Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

Инцидент произошёл в июле 2025 года. По данным пресс-службы судов Псковской области, 40-летняя жительница Санкт-Петербурга приехала в Псков на празднование Дня города, но не успела на обратный поезд. Вместе со знакомым она осталась на привокзальной площади железнодорожного вокзала. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок: беспричинно выкрикивали грубые нецензурные выражения в адрес окружающих и игнорировали замечания прохожих.

Псковский городской суд признал женщину виновной по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.