Контрабандистов из Великих Лук начнут судить в Себеже 16 марта

Себежский районный суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде табачной продукции. Судебное заседание назначили на 16 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Два жителя Великих Лук обвиняются в приобретении, хранении и перевозке немаркированных табачных изделий с целью сбыта, а также в контрабанде стратегически важных товаров. В апреле 2025 года обвиняемые приобрели у неустановленных лиц более шести тысяч пачек сигарет производства Республики Беларусь на сумму почти 900 тысяч рублей.

Табачную продукцию хранили в гараже в Великих Луках. Затем они переместили ее на автомобиле в Новосокольнический район и загрузили в технологическую полость электротехнической ниши локомотива, расположенной на крыше. Таким образом, обвиняемые создали тайник, чтобы скрыть товар от таможенного контроля при пересечении границы Евразийского экономического союза для дальнейшей передачи неустановленным лицам на территории Латвийской Республики.

В ходе таможенного досмотра тепловоза табачную продукцию обнаружили и изъяли.