 
Происшествия

Пропавшие в Петербурге дети могут находиться в Пскове

0

Второй день идут поиски двух братьев из Санкт-Петербурга. По предварительной информации, они не появились в школе и могли уехать. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Северо-Запад», с 10 марта неизвестно местонахождение двух мальчиков из Петербурга - 11-летнего Александра и 14-летнего Ильи.

Известно, что младший ушел в светло-зеленой куртке, черных штанах, бежевых кроссовках и серой шапке. С собой взял рюкзак. Старший был в светло-серой куртке, темноо-зеленой кадетской форме, бежевых кроссовках и серой шапке. 

Очевидцев просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.

По данным 47news, потерявшиеся - братья. Их мать рассказала, что тем утром дети вышли на остановке у школы, младших женщина повезла в детсад. Позднее выяснилось, что в образовательном учреждении ребята так и не были. Предварительно, юноши самостоятельно ушли. Насколько известно, ранее они были наказаны за плохое поведение, детей лишили телефонов. По словам их сестры, она слышала, как братья обсуждали вокзал. Не исключается версия, что пропавшие могли поехать к родственникам в Псков.

