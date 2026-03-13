 
Происшествия

За комментарий экстремистской направленности житель Пустошки направлен в колонию

0

Опочецкий районный суд огласил приговор в отношении жителя Пустошки, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Установлено, что в апреле 2023 года подсудимый Микаилов, находясь у себя дома, путем администрирования принадлежащей ему учётной записи Telegram публично разместил комментарий, в содержании которого имелись «лингвистические признаки побуждения к насильственным действиям в отношении группы, выделяемой по национальному признаку».

Подсудимый согласился с предъявленным обвинением, полностью признал свою вину в совершении преступления.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, размещением публичных обращений и иных материалов в социальных сетях на срок 2 года.

Также судом конфискованы жесткий магнитный диск и ноутбук, принадлежащие подсудимому.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026