За комментарий экстремистской направленности житель Пустошки направлен в колонию

Опочецкий районный суд огласил приговор в отношении жителя Пустошки, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в апреле 2023 года подсудимый Микаилов, находясь у себя дома, путем администрирования принадлежащей ему учётной записи Telegram публично разместил комментарий, в содержании которого имелись «лингвистические признаки побуждения к насильственным действиям в отношении группы, выделяемой по национальному признаку».

Подсудимый согласился с предъявленным обвинением, полностью признал свою вину в совершении преступления.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, размещением публичных обращений и иных материалов в социальных сетях на срок 2 года.

Также судом конфискованы жесткий магнитный диск и ноутбук, принадлежащие подсудимому.