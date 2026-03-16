Жилой дом горел в островской деревне Зайцы из-за замыкания в холодильнике

Два пожара произошло в регионе по вине электропроводки на минувших выходных, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

13 марта в 12:05 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Зайцы Островского муниципального округа. Предположительной причиной стало короткое замыкание в холодильнике. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

На следующий день ночью в деревне Лежовка Опочецкого округа произошел пожар в нежилом доме. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники, спасены жилой дом и две хозяйственные постройки.