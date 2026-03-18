Две деревни в Псковском округе уберегли от возгорания во время пала травы

Две деревни Псковского муниципального округа оказались под угрозой пожаров из-за пала сухой травы, сообщили Псковской Ленте Новостей в окружной администрации.

«В Псковском округе начались ландшафтные пожары. Подсохшая трава горит, как порох, сильный ветер делает ситуацию особенно опасной. Накануне случился сильный пал травы вблизи населенных пунктов Малая Листовка и Щиглицы. Оперативные и профессиональные действия сотрудников МЧС не позволили огню натворить бед с хозяйственными и жилыми постройками. Уважаемые жители округа! Собственники частных домовладений и дачники! Призываем вас соблюдать требования пожарной безопасности при сжигании мусора на участке», - сообщили в администрации.

Псковичам напомнили, что есть два варианта оборудования места для сжигания мусора:

Котлован (яма, ров) глубиной не менее 0,3 метра и не более 1 метра в диаметре; Площадка с прочно установленной на ней металлической ёмкостью (бочка, бак, мангал) объёмом не более 1 м³, выполненной из негорючих материалов. Конструкция ёмкости должна исключать возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения.

При сжигании сухой и горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов и садовых участках расстояние до строений должно быть не менее 10-15 метров.

Человек, использующий открытый огонь, должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

Вплоть до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения или тления.