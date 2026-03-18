 
Происшествия

Двое псковичей поддались на уловки мошенников и лишились более миллиона рублей

Двое псковичей поддались на уловки неизвестных аферистов и лишились в общей сложности более миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, нескольким горожанам звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банковской сферы и других организаций. И под предлогами необходимости предотвращения несанкционированного оформления кредита, а также перевода сбережений на «безопасный счет» завладели денежными средствами собеседников более чем на миллион рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области проявлять предельную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения разного рода нечистых на руку лиц, пытающихся использовать наших сограждан в своих корыстных целях.

Реклама на ПЛН

