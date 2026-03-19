Обязательные работы назначили жителю Порхова за изображения нацистской свастики

Судьей Порховского районного суда вынесено постановление о привлечении местного жителя к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование путём нанесения изображения на стенах дома нацистской свастики, которая находилась в свободном доступе для ознакомления неопределённого круга лиц). Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В судебном заседании лицо, совершившее административное правонарушение, свою вину признал, с протоколом об административном правонарушении согласился. Принёс свои извинения, раскаялся в содеянном, а также сообщил, что все изображения удалил, закрасив их.

Судья признал жителя Порховского района виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов.