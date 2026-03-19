В Пскове задержан мошенник, обманувший покупательницу квартиры

Следственный отдел по городу Пскову следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщили в СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, обвиняемый, являющийся индивидуальным предпринимателем, заключил с местной жительницей предварительный договор уступки требования на приобретение однокомнатной квартиры стоимостью около 3 миллионов рублей, по которому получил от покупательницы денежные средства в указанной сумме. При этом, полномочий по распоряжению указанной квартирой обвиняемый не имел и заведомо знал о невозможности выполнения указанных в договоре обязательств.

Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, по месту регистрации подозреваемого проведен обыск, допрашиваются свидетели, расследование уголовного дела продолжается.