Мошенник обманул жителя Пыталовского округа на три миллиона рублей

На неустановленное лицо завели уголовное дело по факту мошенничества в отношении жителя Пыталовского округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре округа.

Установлено, что неизвестное лицо, находясь в неустановленном месте, в феврале 2026 года ввело в заблуждение жителя Пыталовского муниципального округа посредством общения в мессенджере Telegram по факту приобретения автомобиля, после чего мужчина осуществил переводы денежных средств на различные банковские счета в общей сумме 3 030 068 рублей.

Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.