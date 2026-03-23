 
Происшествия

Мошенник обманул жителя Пыталовского округа на три миллиона рублей

На неустановленное лицо завели уголовное дело по факту мошенничества в отношении жителя Пыталовского округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре округа. 

Установлено, что неизвестное лицо, находясь в неустановленном месте, в феврале 2026 года ввело в заблуждение жителя Пыталовского муниципального округа посредством общения в мессенджере Telegram по факту приобретения автомобиля, после чего мужчина осуществил переводы денежных средств на различные банковские счета в общей сумме 3 030 068 рублей.

Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

