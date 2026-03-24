Троих россиян будут судить в Псковской области за организацию наркотрафика

Прокуратура области направила в суд уголовное дело в отношении троих жителей Российской Федерации об организации наркотрафика, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В зависимости от роли каждого, россияне обвиняются в совершении особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой и покушением на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенных в составе организованной группы (часть 3 статьи 30, пункты «а», «б» части 4 статьи 229.1; части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ). Одному из фигурантов также инкриминируется использование заведомо подложного документа (часть 4 статьи 327 УК РФ).

Расследование уголовного дела показало, что в 2024 году неустановленное лицо, находясь за пределами России, создало и возглавило международную организованную группу для систематической контрабанды наркотиков из иностранных государств на территорию Российской Федерации и их последующего сбыта бесконтактным способом через тайники-«закладки».

Роли участников преступной схемы распределились следующим образом:

«Поставщик»: житель Калининградской области, 1974 года рождения, работавший водителем-экспедитором. Используя служебное положение, он на грузовом автомобиле пересекал границу, получал на территории иностранного государства крупные партии наркотиков, скрывал их в технологических полостях грузовика и прицепа и доставлял в Московскую область. Согласно материалам дела, за одну такую поставку ему было обещано вознаграждение в размере 6 000 евро.

«Курьеры»: двое жителей Москвы, 1981 и 1998 годов рождения. Они арендовали дом в Чеховском районе Московской области, оборудовав его под склад и фасовочную лабораторию. В их обязанности входило получение крупных партий наркотиков от «поставщика», их расфасовка на более мелкие партии с использованием вакууматоров, весов и упаковки, а затем размещение в тайниках на территории различных регионов России для последующего сбыта через интернет-магазин. За работу они получали сдельную оплату.

В феврале 2025 года при прохождении таможенного контроля в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Убылинка» в Пыталовском районе грузовик «поставщика» был остановлен для досмотра. В ходе оперативно-розыскного мероприятия в тайниках автомобиля и прицепа сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области обнаружили и изъяли 64 брикета с наркотическим средством общей массой около 30 кг.

Водитель грузовика был задержан на месте и дал добровольное согласие на участие в оперативно-розыскном мероприятии «Контролируемая поставка». Под контролем оперативников он продолжил движение в Московскую область на условленную встречу с курьерами. 20 февраля 2025 года на технологическом съезде трассы в Ногинском районе Московской области при получении от него муляжей наркотических средств были задержаны двое других фигурантов. При задержании на их руках и на полученных свертках эксперты выявили следы специального люминесцентного препарата, которым были обработаны муляжи.

В ходе последующих обысков в арендованном доме в Чеховском районе, а также в используемых фигурантами автомобилях, были обнаружены и изъяты еще около 2 кг и 686 граммов разных видов наркотиков, а также многочисленные предметы для фасовки: электронные весы, вакуумные упаковщики, перчатки, навигаторы для точного определения координат закладок. Кроме того, у одного из обвиняемых был обнаружен и изъят поддельный иностранный паспорт, который он использовал для открытия банковской карты и получения денег от преступной деятельности в целях конспирации.

Обвиняемые полностью признали свою вину.

В ходе раскрытия данных преступлений удалось также выйти на иных участников организованной преступной группы и выявить два оптовых тайника наркозакладок на территории Псковской области. Задержан один человек, причастный к совершению этого преступления. Расследование дела продолжается.

Уголовные дела в отношении всех фигурантов с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.