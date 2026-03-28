Великолучанину назначили 7 месяцев колонии за уклонение от административного надзора

Великолукский городской суд Псковской области вынес обвинительный приговор 64‑летнему местному жителю, признанному виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ — самовольном оставлении места жительства с целью уклонения от административного надзора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

История дела началась в феврале 2024 года, когда Себежский районный суд установил в отношении мужчины административный надзор с обязательством дважды в месяц являться в ОВД для регистрации. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за несоблюдение этих требований.

Несмотря на ограничения, во второй половине августа 2024 года Филимонов покинул место жительства без уведомления контролирующих органов и уехал в другой город. Правоохранительные органы не могли установить его местонахождение вплоть до начала сентября 2025 года.

При вынесении приговора суд принял во внимание личность подсудимого, характер преступления, смягчающие обстоятельства и наличие предыдущей судимости. С учётом совокупности приговоров и применением ст. 70 УК РФ мужчине назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Вынесенный приговор на данный момент не вступил в законную силу.

