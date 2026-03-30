 
Происшествия

20 ландшафтных пожаров ликвидировали в Псковской области на выходных

20 ландшафтных пожаров ликвидировали в Псковской области 28 и 29 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.

В субботу два пала травы ликвидировали в Невеле, по одному в Опочке, Палкино, Печорах, Плюссе, Стругах Красных, Усвятах. Площадь возгорания составила 20,84 гектаров 

В воскресенье три пожара произошли в Стругах Красных, по два в Невеле и Печорах, по одному в Дно, Острове и Палкино. Площадь возгорания – 39,15 га.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной – не надо пытаться потушить ее самостоятельно. Следует позвонить по телефонам: 01, 101 или 112, описать местность, ориентиры и дождаться приезда пожарных в безопасном месте.

