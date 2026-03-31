 
Происшествия

Бывшему инспектору ДПС вынесли приговор за мошенничество в Великих Луках

0

В Великих Луках вынесен приговор бывшему инспектору ДПС, уличенному в мошенничестве и сбыте поддельной валюты, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура города Великие Луки поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и по части 1 статьи 186 УК РФ (сбыт заведомо поддельной иностранной валюты).

В суде установлено, что в период с 22 ноября 2022 года по 23 июня 2023 года подсудимый, занимая должность инспектора ДПС отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки, являясь должностным лицом - представителем власти, за денежное вознаграждение похищал средства граждан. Он обещал содействие в успешной сдаче теоретического экзамена на знание Правил дорожного движения без фактического прохождения установленных процедур, заведомо не имея на то полномочий.

Кроме того, в период с 1 по 26 апреля 2022 года на территории города Опочка осужденный получил в долг от жителя Себежского района 850 тысяч рублей. В качестве гарантии возврата он собственноручно составил расписку и передал займодавцу 11 300 долларов США, которые являлись поддельными.

Сегодня, 31 марта, суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026