Бывшему инспектору ДПС вынесли приговор за мошенничество в Великих Луках

В Великих Луках вынесен приговор бывшему инспектору ДПС, уличенному в мошенничестве и сбыте поддельной валюты, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура города Великие Луки поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и по части 1 статьи 186 УК РФ (сбыт заведомо поддельной иностранной валюты).

В суде установлено, что в период с 22 ноября 2022 года по 23 июня 2023 года подсудимый, занимая должность инспектора ДПС отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки, являясь должностным лицом - представителем власти, за денежное вознаграждение похищал средства граждан. Он обещал содействие в успешной сдаче теоретического экзамена на знание Правил дорожного движения без фактического прохождения установленных процедур, заведомо не имея на то полномочий.

Кроме того, в период с 1 по 26 апреля 2022 года на территории города Опочка осужденный получил в долг от жителя Себежского района 850 тысяч рублей. В качестве гарантии возврата он собственноручно составил расписку и передал займодавцу 11 300 долларов США, которые являлись поддельными.

Сегодня, 31 марта, суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.