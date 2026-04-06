Росгвардейцы задержали псковича за кражу масла и фруктов

Росгвардейцы 5 апреля задержали в Пскове мужчину, подозреваемого в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 13.00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Коммунальной сработала кнопка тревожной сигнализации.

В торговый центр был направлен экипаж группы задержания.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали псковича, который похитил из торгового зала фрукты и сливочное масло.

По факту кражи проводится проверка.