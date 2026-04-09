Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание в квартире в псковской Черехе

Пожар на первом этаже в многоквартирном жилом доме произошел вчера, 8 апреля, в деревне Череха Псковского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

В результате пожара в однокомнатной квартире выгорела комната, сама квартира и лестничные пролеты на первом и втором этажах закопчены.

К счастью, никто не пострадал. Два человека были эвакуированы.

К ликвидации пожара привлекались 11 специалистов МЧС России и четыре единицы техники. Причина пожара устанавливается.