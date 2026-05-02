БПЛА перехватили в ночь с 1 на 2 мая над Псковской областью

Средства ПВО в ночь с 1 на 2 мая перехватили и уничтожили 215 украинских БПЛА, сообщили в Министерстве обороны в Мах.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 1 мая до 8.00 мск 2 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - говорится в сообщении.

В связи с этим на территории Псковской области вводились ограничения связи и интернета.