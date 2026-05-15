Тело мужчины обнаружили в реке Великой вблизи псковского СНТ «Пристань-1»

Проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме проводится в Псковском округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области, тело обнаружили в акватории реки Великой вблизи СНТ «Пристань-1».

По полученной следствием информации, тело погибшего с признаками утопления обнаружили местные жители.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками следственного управления, следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.