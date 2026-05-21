 
Происшествия

Житель Пушкиногорского округа отправится в колонию на 6 лет за призывы к экстремизму

По материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области житель Пушкиногорского округа осуждён 1-ым Западным окружным военным судом за призывы к экстремистской и террористической деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСБ. 

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет») и трёх преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Установлено, что фигурант в социальной сети «ВКонтакте», используя свою учётную запись, в различных сообществах разместил комментарии, в которых побуждал к насильственным действиям против действующей власти, а также в отношении сотрудников правоохранительных органов.  

Мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 4 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

