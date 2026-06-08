Жилой дом и сарай горели в городе Дно, спасены пострадавший и собака

Жилой дом и сарай горели в городе Дно на Социалистической улице 6 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 23:29. Жилой дом и сарай выгорели изнутри по всей площади. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Причина устанавливается. В тушении участвовали пять специалистов МЧС России и две единицы техники. Спасены хозяйственная постройка и собака.

В этот же день в 02:48 в садоводческом некоммерческом товариществе Пристань-1 Псковского муниципального округа сгорел сарай, огнем повреждена стена жилого дома и кровля. На соседнем участке огнем повреждена хозяйственная постройка.

Предположительной причиной стал поджог. Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России, три единицы техники. Спасены жилой дом, хозяйственная постройка.

В 21:42 в Пыталово выгорела изнутри по всей площади баня. Возможной причиной является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. На месте работали три специалиста областной пожарной охраны и одна единица техники. Спасен жилой дом.

Минутами позже, в 21:45, в деревне Яшково Пыталовского муниципалитета сгорел нежилой дом. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. В тушении участвовали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

В 22:06 в Пустошке в Березовом переулке повреждено огнем по всей площади бесхозное строение. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. На месте работали пять специалистов МЧС России, две единицы техники.