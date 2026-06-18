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В Ростовской области в результате атаки БПЛА пострадали двое сотрудников вокзала

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Двое сотрудников грузовой станции вокзала пострадали в городе Гуково Ростовской области в результате атаки БПЛА. Пострадавшие находятся в больнице, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Изображение сгенерировано нейросетью

Ранее Юрий Слюсарь сообщал, что один человек погиб, двое пострадали после атаки БПЛА в Гукове. Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Из-за атаки БПЛА был поврежден тепловоз, произошло возгорание двух коммерческих объектов, пишет ТАСС.

«К большому горю эта ночь принесла жертвы. Еще раз выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Окажем всю необходимую помощь. Двое пострадавших по-прежнему находятся в больнице. Это сотрудники грузовой станции вокзала в городе Гуково. Врачи оказывают помощь», — написал Юрий Слюсарь в Мах.

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