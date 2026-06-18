Групповой удар высокоточным оружием был нанесен по объектам топливно-энергетического комплекса Украины

Групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности был нанесен Вооруженными Силами РФ в ответ на террористические атаки киевского режима сегодня ночью, 18 июня, сообщило Минобороны России в канале в мессенджере Мах.

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Удар был нанесен по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. Были поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области.

Напомним, в течение прошедшей ночи в России были перехвачены и уничтожены 555 БПЛА.