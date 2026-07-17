Десять гальванических ванн пострадали при пожаре на производстве в Пскове

Возгорание произошло в одноэтажном здании производственного корпуса в гальваническом участке цеха в Пскове на улице Гагарина 16 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 5:40. В результате возгорания огнем повреждены по всей площади десять гальванических ванн. Помещение участка закопчено. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

Возгорание ликвидировали 22 специалиста МЧС России и девять единиц техники. Огнеборцы спасли здание цеха.