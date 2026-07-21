Мужчина в черных галошах пропал в деревне Мигушино Невельского округа

72-летний Владимир Захаренко потерялся в деревне Мигушино Невельского муниципального округа. С 14 июля его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 182 см, нормальное телосложения, волосы черные с проседью, зеленые глаза. Был одет в в серую футболку в клетку, черные штаны и черные галоши.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.