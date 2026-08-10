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Суд назначил более четырех лет колонии великолучанину за удар ножом в живот

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Великолукский городской суд провозгласил приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 47-летнего местного жителя, умышленно причинившего тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, с применением ножа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в июне подсудимый Семенов, находясь на лестничной площадке одного из домов по улице Гоголя города Великие Луки, в ходе конфликта, произошедшего на почве личных неприязненных отношений, ударил знакомого ножом в живот, причинив тяжкий вред его здоровью, опасный для жизни.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, сведения о личности подсудимого, обстоятельства совершенного преступления, наличие смягчающих обстоятельств, а также наличие рецидива преступлений, как отягчающего наказание обстоятельства.

Суд признал Семенова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ, с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок один год 11 месяцев 18 дней.

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