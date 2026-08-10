Порховские полицейские раскрыли кражу сабвуфера

Сотрудники ОМВД России «Порховский» оперативно установили личность гражданина, подозреваемого в краже имущества из автомобиля, и разыскали похищенное, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В конце июля гражданка обнаружила пропажу сабвуфера из своего автомобиля и незамедлительно обратилась с заявлением в ОМВД России «Порховский».

Полицейские в кратчайшие сроки установили местонахождение имущества, а также личность подозреваемого.

Высоко оценив работу сотрудников органов внутренних дел, заявительница направила благодарственное письмо в адрес начальника УМВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова.