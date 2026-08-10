 
Происшествия

Порховские полицейские раскрыли кражу сабвуфера

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Сотрудники ОМВД России «Порховский» оперативно установили личность гражданина, подозреваемого в краже имущества из автомобиля, и разыскали похищенное, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В конце июля гражданка обнаружила пропажу сабвуфера из своего автомобиля и незамедлительно обратилась с заявлением в ОМВД России «Порховский».

Полицейские в кратчайшие сроки установили местонахождение имущества, а также личность подозреваемого. 

Высоко оценив работу сотрудников органов внутренних дел, заявительница направила благодарственное письмо в адрес начальника УМВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова.

«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам за проявленный ими профессионализм. Благодаря оперативным и грамотным действиям полицейских мое имущество было найдено в течение нескольких часов, а человек, совершивший кражу, установлен», — отмечает автор письма.
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