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В гараже псковича обнаружили теплицу с коноплей

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В Пскове сотрудники УНК УМВД России по Псковской области при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии пресекли деятельность местного жителя, который выращивал наркорастения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД. 

Фото и видео: УМВД России по Псковской области

Псковские полицейские изъяли более двух с половиной килограммов наркосодержащих растений.

По версии следствия, в областном центре 56-летний пскович в специально оборудованном гараже выращивал кусты конопли. При проведении оперативно-розыскных мероприятий на месте происшествия были обнаружены части этих растений. 

Общая масса изъятого составила более двух с половиной килограммов, в сухом виде — 663 грамма, что является крупным размером.

В отношении подозреваемого следственным отделом Следственного управления УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

 

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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