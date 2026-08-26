Похитителя мужской одежды и угонщика экскаватора выявили в невельской деревне

Сотрудники полиции раскрыли кражу имущества из дачного дома и попытку угона экскаватора, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

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По версии следствия, 20 августа из дачного дома в деревне Шульги Невельского муниципального округа, вытащив оконную раму, злоумышленник похитил мужскую одежду, электродрель и другое имущество.

А 22 августа на ремонтируемом участке дороги тоже на территории Невельского муниципального округа неизвестный злоумышленник, разбив стекло, попытался угнать стоявший колесный экскаватор. Однако осуществить задуманное ему не удалось: тяжелая техника застряла в кювете.

Сотрудники МО МВД России «Невельский» провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых выяснилось, что оба эти преступления – дело рук одного человека. Подозреваемым оказался безработный ранее судимый мужчина 1990 года рождения.

Возбуждены уголовные дела. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование.