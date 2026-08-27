14 человек эвакуировали при возгорании швейного цеха в Великих Луках

Возгорание швейного цеха произошло на улице Винатовского в Великих Луках 26 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 17:01. В здании на третьем этаже выгорели швейный цех и оборудование, а также чердачное помещение. Предположительно, причиной стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

Специалисты МЧС России спасли два этажа здания, эвакуировали 14 человек. Привлекались 11 специалистов и пять единиц техники.