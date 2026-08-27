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Псковичку поймали при попытке украсть крем из магазина на улице Труда

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли хищение крема жительницей Пскова 1994 года рождения из магазина на улице Труда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области 

Вчера, 26 августа, около 16:00 на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области поступил сигнал «Тревога» из магазина, расположенного на улице Труда.

На место происшествия незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники задержали жительницу Пскова, подозреваемую в хищении крема из торгового зала.

Также около 21:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы рабочего поселка Бежаницы, получили информацию, что из магазина на улице Смольной поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы оперативно выдвинулись и по прибытию задержали гражданина 1989 года рождения, который похитил спиртные напитки.

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