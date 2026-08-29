В Пыталовском округе разыскивают 40-летнего мужчину

В Пыталовском муниципальном округе устанавливают местонахождение Егора Василевского, 17 июня 1986 года рождения. Об этом сообщили в отделении МВД России «Пыталовское».

Фото: отделение МВД России «Пыталовское»

Мужчина на протяжении двух недель не выходит на связь с родственниками из Санкт-Петербурга.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Егора Василевского, просят обратиться в отделение МВД России «Пыталовское» по адресу: 181410, Псковская область, город Пыталово, улица Белорусская, дом 16 «А».

Телефоны дежурной части: 8-81147-2-15-02, уголовного розыска: 2-12-02.