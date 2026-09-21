Однокомнатная квартира горела на 12-м этаже дома улице Алехина в Пскове

Возгорание в однокомнатной квартире на 12-м этаже многоквартирного жилого дома произошло на улице Алексея Алехина в Пскове 19 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 18:16. В комнате огонь повредил стену и окно. Предположительно, причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

На месте работали девять специалистов МЧС России и четыре единицы техники.