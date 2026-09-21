Два пожара произошло в Нелидовском проезде в Великих Луках из-за короткого замыкания

Два возгорания произошло на территории города Великие Луки в минувшее воскресенье, 20 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В 10:51 поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома в Нелидовском проезде. В кухне огонь повредил стену. На месте работали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники.

Затем, в 12:06, произошло возгорание в трехкомнатной квартире в многоквартирном жилом доме в Нелидовском проезде. Помещение кухни повреждено огнем по всей площади. Квартира закопчена по всей площади.

На месте работали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники.