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Из частного дома в Пскове похитили имущество на миллион рублей и мешок конфет

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Псковские полицейские задержали подозреваемого, который украл из частного дома в Пскове имущество на один миллион рублей и мешок марципановых конфет, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

Изображение носит иллюстративный характер. Сгенерировано при помощи ИИ

В УМВД России по городу Пскову обратилась домовладелица 1969 года рождения. Женщина сообщила, что злоумышленник проник в её частный дом, разбил стекло балконной двери и похитил вещи. Преступник украл из жилища драгоценности, компьютерную и фототехнику, парфюмерию, денежные средства, а также мешок с марципановыми конфетами. Потерпевшая оценила общий ущерб в один миллион рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого - безработного жителя Пскова, мужчину 1979 года рождения, которого ранее привлекали к уголовной ответственности по различным статьям.

Возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

Правоохранители уже изъяли большую часть похищенного имущества. При этом злоумышленник успел сдать ювелирные изделия в ломбард, и в ближайшее время сотрудники полиции произведут их изъятие.

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